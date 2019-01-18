Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan Ispartalı basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

SDÜ Doğu Yerleşkesi Yemekhanesi VIP Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yoğun iş programı nedeniyle bugün kutladıklarını dile getirerek SDÜ yönetimine yerel basına vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

“Isparta basınına altyapı desteği vereceğiz”

SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ise gazetecilik mesleğinin zorluklarını bildiklerini dile getirerek tüm zorluklara rağmen mesleğini başarıyla icra eden gazetecilerin gününü kutlayarak sözlerine başladı. İletişim konusunda önemli gelişmelerin yaşandığını belirten Çarıkçı, “İletişim Fakültemiz artık orta büyüklükte bir fakülte haline geldi. Geceli gündüzlü eğitim veriyoruz. Aynı zamanda Radyo SDÜ artık yayında. Sizlerin de desteği ile Isparta'ya önemli katkısı olacak. Önümüzdeki günlerde bir televizyonumuz olacak. İletişimimiz daha da artacak. Isparta basınına altyapı desteği vereceğiz” diye konuştu.

SDÜ'nün güçlü altyapıya sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmalarda, her zaman ilk sıralarda yer alan bir üniversite olduğuna vurgu yapan Çarıkçı, üniversite olarak benimsedikleri yerel ve milli vizyon kapsamında bölge ve ülke ekonomisine, gelişimine katkıda bulunacak birçok merkezi ve projeyi faaliyete geçirdiklerini ifade etti.

“YETEM; bölgenin en büyük ve en yenilikçi araştırma merkezi”

Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi(YETEM) hakkında bilgi veren Çarıkçı, bölgenin en büyük ve en yenilikçi araştırma merkezi olma özelliğine sahip YETEM'in laboratuvarları ve altyapısı ile kalkınma adına ciddi çalışmalar yürütülebilecek değerde olduğunu, bu bağlamda da yatırımlara devam edildiğini söyledi.

“Yerel ve milli kalkınma vizyonunda en önemli unsurlardan birisi kendi ilacımızı üretmektir, bizler de bu adımları atmaya başlıyoruz”

Geçen yıl BAKA işbirliği ile imzaları atılan Türkiye'nin en önemli stratejik yerlerinden birisi olan Gül ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Laboratuvarının yerel ve milli sanayi vizyonuna yakışır bir adım olduğunu belirten Çarıkçı, şunları kaydetti: “Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında yer alan tıbbi kenevir ile ilgili çalışmalar yapılacak. Batı Akdeniz Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezini planlıyoruz. Yerel ve milli kalkınma vizyonunda en önemli unsurlardan birisi kendi ilacımızı üretmektir. Bizler de bu adımları atmaya başlıyoruz. Rejeneratif tıp ile ilgili de birtakım iddialarımız var. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı akademisyenlerimiz bölgenin tıbbi bitkiler açısından verimli topraklara sahip olduğunun farkında ve bu alanda önemli çalışmalar yürütmektedir.”

“Ön kuluçka merkezi şehrin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır”

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) yapılan araştırmalardan da bahseden Çarıkçı şunları kaydetti: “Isparta'dan ziyade Burdur ve Denizli ile de proje üretiyoruz. Bu ofiste şehrin iki üniversitesi olan SDÜ VE ISUBÜ'nün yetiştirdiği genç girişimcileri ortaya çıkararak bölge ve ülkemize donanımlı bireyler kazandıracağız. Ön Kuluçka Merkezinin kurulması için BAKA'dan 1 milyon TL'lik destek alındı. Merkezde, bugüne kadar 102 proje değerlendirdik. Bunlardan 56 ekibe eğitim, 32 ekibe de mentorluk desteği verdik ve 9 projeyi TÜBİTAK'a gönderdik. TÜBİTAK'tan destek alması halinde genç girişimciler, Teknokent bünyesinde aldıkları 200-250 bin hibe ile firmalarını kuracak, projelerini hayata geçirecekler. Hedefimiz 10 yıl içerisinde Isparta'ya ve bölgeye 100'e yakın şirket kazandırmak. Bu, şehrin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.”

“Türkiye'de en fazla araştırma desteği alan ilk 10 üniversiteden biriyiz”

Ülkemizin 2023 vizyonu için de üniversitede önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çarıkçı, bu vizyon için YÖK'ün belirlediği 10 tematik alanda Türkiye'de en fazla araştırma desteği alan ilk 10 üniversiteden biri olduklarını söyledi. Çarıkçı, “YÖK 100-2000 Doktora Burs Programı çerçevesinde 4 çağrı döneminde 22 farklı alt başlıkta 94'ü bursiyer olmak üzere 105 doktora öğrencisi destek ve eğitim aldı.” dedi.

“Meksis, Türk üniversitelerinin ortak projesi haline geldi”

Hükümetin ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan üniversitede geliştirilen tüm üniversitelere öncülük yapacak Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi Projesine de (MEKSİS) değinen Çarıkçı, tüm kamu binalarının bu projeden faydalanacağını vurgulayarak Meksis'in Türk üniversitelerinin ortak projesi haline geldiğini söyledi.

Türkiye'de ilk ve tek, ısparta tarihinin en değerli projesi “Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi”

Isparta tarihinin en değerli projesi olarak nitelendirdiği “Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi”nin önümüzdeki aylarda hizmete açılacağının müjdesini veren Çarıkçı, Türkiye'de ilk kez SDÜ bünyesinde açılacak merkezde, fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin tedavisinin kolaylıkla yapılabileceğini ifade etti.

Sağlık alanındaki hizmet kalitesini artırıyoruz

Nitelikli uzman hekimler, gelişmiş teknoloji ile bölge ve Isparta halkına daha iyi sağlık hizmeti verebilmek adına sağlık ordusunun güçlendirildiğini söyleyen Çarıkçı, Çocuk Hastalıkları, Kalp Cerrahisi, Ortopedi, Hematoloji, Göz Hastalıkları gibi alanlarda 70'i aşkın öğretim üyesinin hastanede göreve başladığını iletti. Çarıkçı ayrıca, önümüzdeki günlerde 100 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin de faaliyete geçeceğini basın mensuplarına aktardı.

Sivil Havacılık Yüksekokulu tamamlanıyor

Keçiborlu'da yapımı tamamlanma aşamasında olan Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun önümüzdeki dönem eğitime başlayacağını da sözlerine ekleyen Çarıkçı, yerleşkelerimizde inşaatı devam eden yatırımlar hakkında da bilgi verdi. Çarıkçı, şehrin kültürünü gelecek nesillere aktarılması için yürütülen Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi İle Yaşayan Tarih Projesi ve bu alanda yapılan akademik çalışmalardan da bahsetti.

'Isparta Evleri' ve 'Isparta Tarihi Kent Merkezi İçin Sağlıklaştırma Önerisi' başlıklı 2 belgesel kitap yayımlandığının altını çizen Çarıkçı, her iki eserde kültürel mirasımızın daha fazla tahribata uğramadan koruma altına alınmasına yönelik yol haritası sunulduğunu; bundan sonraki çalışmaların da gerekli mercilerle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Çarıkçı, Ülke gündeminde ses getiren başarılı bir mülteciler panelinin ardından önümüzde günlerde sahanın tüm katılımcıların yer alacağı “Göç Süreci ve Mülteciler Açısından Küresel ve Ulusal Düzlemde Türkiye Vizyonu” çalıştayını gerçekleştireceklerini söyledi. Yine önümüzdeki günlerde Eğirdir Gölünün sorunlarına çözüm önerilerinin getirileceği “Gözbebeğimiz Eğirdir” isimli bir panel düzenleneceğini de basın mensupları ile paylaştı.

Toplantının sonunda Rektör Çarıkçı basın mensupları adına “Bilim Ormanı”na dikilen ağaçların sertifikalarını teslim etti. Şevket Karahan da günün anısına Rektör Çarıkçı'ya basın mensupları adına bir hediye takdim etti.