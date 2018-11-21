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SDÜ ve Isparta Şehir Hastanesi, 5 ayda 41'inci ortak bypass'ı yaptı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesinin yaptığı protokol gereği geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren yapılan bypass ameliyatlarının 41’incisi gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Isparta Şehir Hastanesinin yaptığı protokol gereği geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren yapılan bypass ameliyatlarının 41'incisi gerçekleştirildi.


Yaklaşık 5 aydan bu yana haftanın belirli günlerinde, SDÜ Tıp Fakültesi Kardiyovasküler Cerrahi'de (KVC) görevli Doç. Dr. Şenol Gülmen ile Isparta Şehir Hastanesi KVC Kliniği hekimleri 41'inci ameliyatın ardından bir araya geldi.



"41 kere maşallah"


Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin yaptığı açıklamada, "Bugün 41'incisi yapılan bypass vakamız da başarı ile sonuçlandı. Ben buradan tüm ekibe 41 kere maşallah diyor ve teşekkür ediyorum. Bu süreçte hastanemize destek veren İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Kliniği'nden Doç. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları'na, SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar'a, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.


Hastanedeki program kapsamında daha sonra KVC Kliniği tarafından hastane hekimlerine sunum gerçekleştirilerek, vakalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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