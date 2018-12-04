SDÜ'de Engelli Bireylerin Gözünden Engelsiz Yaşam Paneli

İİBF Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte İİBF Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Efe, 3 Aralık'a engelliler günü değil, dünya farkındalık günü denilmesi gerektiğini vurgulayarak engelli bireylerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Demirtaş: “Hayallerinizi gerçekleştirmek için her gün yaşamalısınız”

Uluborlu İbrahim Etem Erbil Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Jale Demirtaş ise, “Amacınızı belirleyin. Amacı olmayan hiçbir gemiye rüzgar yardım edemez. Hayallerinizi gerçekleştirmek için her gün yaşamalısınız” dedi. Demirtaş, engellilerin yaşadıkları sıkıntılardan da bahsederek sosyalleşemeyen evde yaşayan engellilerin daha büyük problemler yaşadığına dikkat çekti.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Veli Kayacan Isparta'da ve ilçelerde engelliler için yaptıkları çalışmalardan bahsederek “Engelliler bizim baş tacımız gününüz kutlu olsun.”

Farkındalık oluşturma vurgusu

Rehabilitasyon Merkezinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Alper Çağlayaner de farkındalık oluşturmak istediklerine vurgu yaparak sosyal hizmetler bölümü mezunlarının masa başında değil sahada olmaları gerektiğini ifade etti. Çağlayaner, sözlerini öğrencilere tavsiyelerde bulunarak sonlandırdı.