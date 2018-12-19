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SDÜ'de sağanak yağmur altında Kış Festivali konseri

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), ‘Kış Festivali’ kapsamında Retrobüs grubu ile Aydilge’yi sahnesinde ağırladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), ‘Kış Festivali' kapsamında Retrobüs grubu ile Aydilge'yi sahnesinde ağırladı. Sağanak yağmur yağışına rağmen festivale katılan öğrenciler doyasıya eğlendi.


19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde ilk olarak 70'ler 80'ler ve 90'lar konseptli repertuarı ile öğrencilerle buluşan Retrobüs, yerleşkemizde nostaljik bir rüzgar estirdi.


Daha sonra sahne alan Aydilge de ‘Kiralık Aşk', ‘Yine Ben Aşık Oldum' ve ‘Sorma' gibi sevilen parçalarını öğrencilerle birlikte seslendirdi.

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