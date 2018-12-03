SDÜ'de TÜBİTAK Projesi Hazırlama Teknikleri eğitimi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliğinde Isparta'da düzenlenen ‘Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Teknikleri' isimli uygulamalı proje yazma eğitimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) gerçekleştirildi.

Üniversitede 2 gün boyunca süren ve toplam 22 katılımcıyla gerçekleşen uygulamalı proje yazma etkinliğinde, Prof. Dr. Timuçin Baykul, Prof. Dr. Özlem Fentoğlu, Prof. Dr. Mekin Sezik ve Doç. Dr. Serdar Sezer eğitim verdi.

Eğitimde, katılımcılarla TÜBİTAK- ARDEB proje bileşenleri, teorik/uygulamalı olarak tüm ayrıntılarıyla paylaşılarak, örnek proje yazım uygulamaları yapıldı. Akademisyenlere, TÜBİTAK projelerinin yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, proje başvuru süreci ve projelerin değerlendirme ölçütleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Eğitmenler, katılımcılara özgün konu bulma, proje hazırlama ve yönetimi, projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırma, projeden katma değer ve yayın üretme konularında bilgi ve tecrübelerini aktardı.

“Bu tür faaliyetlere devam edilecek”

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, programın sağlık bilimleri alanında uzmanlaşan akademisyenlerin proje hazırlama ve sunma kapasitelerinin artırılması, proje kültürünün devam ettirilmesi amacıyla düzenlendiğini dile getirerek eğitim programının sürdürülebilirliği hakkında bilgi verdi. Üniversite olarak bu tür faaliyetlere katkı sunmaya devam edeceklerini ifade eden Dulupçu, önümüzdeki dönemde farklı alanlarda da eğitimlerin düzenleneceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Program, eğitime katılan kursiyerlere katılım sertifikalarının ve eğitmenlere teşekkür plaketlerinin takdim edilmesi ile sona erdi.