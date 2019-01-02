SDÜ'de -“Üniversite Kenti” Isparta'nın 'Gelecek Vizyonu' çalıştayı

'Isparta YEKvizyon 2018 Çalıştayı'nda 'Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü' başlıklı tematik alan için etkin, verimli ve sağlıklı bir çerçeve çizildi. Hizmet sektöründe Isparta'nın geleceğine ilişkin bilimsel temelli güçlü bir altyapı oluşturuldu. Kentte üniversite okuyan öğrencilerin aylık harcamalarından, sosyal alanda yaşadığı sorun ve işgücü sıkıntılarına kadar detaylı çalışmaların incelendiği çalıştay sayesinde geleceğe yönelik belirleyici adımlar atılması hedefleniyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 6 ana temadan oluşan 'Isparta Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018 Çalıştayı' çıktılarını bilimsel bir yayın hâline getiriyor.

6 ana temadan biri olan “Öğrenci Odaklı Hizmet Sektörü” alanı için tespit edilen sorunlar, çözüm yolları ve yeni fikirler, biliminsanları tarafından özet şekilde Isparta ile paylaşıldı.

SDÜ İİBF İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Özmen, Isparta'nın geleceğine ilişkin hizmet sektörü alanında daha iyi, etkin ve verimli bir çerçeve çizdiklerini ifade etti.

YEKvizyon 2018 Proje Yürütücüsü SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Selim Kanat'ın sorularını yanıtlayan Özmen, hizmet sektörünün tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde bilgiler aldıklarını ve 70 kişinin katıldığı forumlarda tartışma imkânı bulduklarını söyledi. SDÜ'de eğitim- öğretim gören 2 bin öğrenci ile anket yaptıklarını belirten Özmen, elde edilen veriler ışığında oluşturulan sonuç raporu ve yayınların Isparta'da önemli bir boşluğu dolduracağını ifade etti.

Alan ile ilgili Isparta'yı aydınlatmak için düzenlenen forumda gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün toplam ekonomi içerisinde yüksek bir ağırlığa sahip olduğunu savunan Özmen şu bilimsel bilgileri paylaştı; “Hizmet sektörü gelişmiş ülkelerde yüzde 70'lik bir ekonomik aktiviteye sahiptir. Düşük gelirli ülkelerde hizmet sektörünün ağırlığı yüzde 21.2'dir. Hizmet sektöründe Dünya ortalaması yüzde 51.1'dir. Türkiye'de bu oran yüzde 53.8 olarak gerçekleşmektedir. Yüksek gelirli ülkelerde ise hizmet sektörünün ağırlığı yüzde 74.2'dir. Dolayısıyla gelişmek isteyen ülkelerin yegâne işi hizmet sektörüne yatırım yapmak olmalıdır.”

“Isparta'da hizmet sektörü yüzde 60 hacme sahiptir”

Isparta'da hizmet sektörünün total ekonomi içerisindeki diliminin yüzde 60 olduğunu belirten Özmen sözlerine şöyle devam etti; “Isparta ekonomisi ile ilgili bir rapor 2014'te yayınlanıyor. Burada tarım sektörünün ekonomik büyüklüğünün 1.4 milyar TL olduğu bilgisi paylaşılıyor. Sanayi sektörü ise 1.5 milyar TL. Hizmet sektörünün 4.7 milyar TL ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu görüyoruz. Isparta'da istihdamın yüzde 53'ü hizmet sektöründe kümeleniyor. Hizmet sektörü Isparta ekonomisinin yüzde 60'lık bir hacmini kaplıyor.”

“Isparta'da okuyan bir öğrenci, aylık ortalama bin 15 lira harcıyor”

Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Özmen, öğrenci odaklı kentsel hizmet sektörüne ilişkin yaptığı analizde ise birinci önceliğin barınma olduğunu söyledi. Gerçekleştirilen saha araştırmaları ve anket bilgileri ışığında Isparta'da bir öğrencinin aylık bin 15 TL harcama yaptığı sonucuna ulaştıklarını anlatan Özmen, “barınma noktasında nicelik olarak yurt ve apart belirli bir düzeye erişti. Artık niteliğe önem verilmeli. Hizmet sunumlarının çeşitlendirilmesine ihtiyaç var. Hizmet sunucularının içeriksel iyileştirmeye gittikleri zaman gelecek projeksiyonu açısından daha sağlıklı bir sonuca ulaşabileceklerini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SDÜ'deki öğrenci yoğunluğu en fazla Akdeniz'den

SDÜ'nün çıkardıkları öğrenci profili bilgilerini de paylaşan Dr. Öğretim Üyesi Özmen, sözlerini şöyle sürdürdü; “Öğrencilerin yüzde 42'si Akdeniz Bölgesi'nden geliyor. Yüzde 22'si ise Ege'den, yüzde 13'ü Marmara'dan, yüzde 8'i İç Anadolu'dan, yüzde 3'ü Karadeniz'den, yüzde 4'ü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan geliyor.”

“Öğrenci, ulaşımdan memnun ama çeşitlilik ve duraklarda kış muhafazası istiyor”

Özmen, “SDÜ öğrencilerinin şehirlerarası ulaşımdan genel hatları ile memnun olduklarını görüyoruz.

Kent içi ulaşım kanallarının ise çeşitlendirilmesi bağlamında güçlü bir istek var. Kent içi otobüs duraklarının kış koşullarına uygun hâle getirilmesi önemli beklentilerden birini oluşturuyor. Bu önleyici sağlık tedbirleri açısından da kıymetli bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Öğrenciler Isparta'da sağlık sektöründeki hizmetlerden iyi düzeyde memnun olduklarını ifade ediyorlar. Çalıştay ve anketlerde elde ettiğimiz bir diğer gerçek ise temizlik ve hijyen bağlamında Isparta'da hizmet sektörünün gelişmeye ihtiyacı olduğudur.

Hizmet sunucuları ise sorun alanı olarak nitelikli iş gücüne erişmekte güçlük yaşadıklarına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

“En önemli sorunlardan biri de nitelikli iş gücü eksikliği”

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018 çalışmalarına dâhil olan Isparta Yurt ve Apartlar Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Şahin de en önemli sorunlardan birinin nitelikli iş gücü eksikliği olduğunu beyan etti. Barınma tarafında özel sektörün her geçen dönem kaliteyi artıracak yatırımlar yaptığını ifade eden Şahin, tüm sorunların çözümü noktasında SDÜ ile işbirliği hâlinde çalıştıklarını kaydetti.