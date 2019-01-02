SDÜ'den karekodlu tedavi tanıtımı

2019 yılında hastalarına yeni bir uygulama ile ‘merhaba' diyen Diş Hekimliği Fakültesi'nin hayata geçirdiği karekod uygulaması büyük kolaylık sağlıyor. Uygulama ile hastalar, bekleme salonlarındaki mevcut ekranlardan klinik ile ilgili videoları izleyebiliyor. Ayrıca klinik girişinde bulunan kare kodların akıllı telefonlara okutulması halinde videolar bireysel olarak da izlenebiliyor, hastalar kendilerine uygulanacak işlem ile ilgili bilgi sahibi olabiliyor.