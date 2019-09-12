İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SDÜ'ye 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi

Engelli bireyleri, toplumun bir parçası olarak görüp onların daha aktif bir şekilde hayata katılım sağlamaları amacıyla gerekli düzenlemeleri yapan Süleyman Demirel Üniversitesi’ne (SDÜ) ’Erişilebilirlik Belgesi’ verildi.

Engelli bireyleri, toplumun bir parçası olarak görüp onların daha aktif bir şekilde hayata katılım sağlamaları amacıyla gerekli düzenlemeleri yapan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne (SDÜ) 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi.


3194 Sayılı İmar Kanunu'nda ve yönetmeliklerinde kentlerde her alanda erişilebilirliğin sağlanması için imar planları, kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standartlarına uyma zorunluluğu kapsamında Isparta Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce oluşturulan Isparta İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu oluşturuldu.


SDÜ Rektörlük ve İlahiyat Fakültesi binası, 11 Nisan 2019 tarihli komisyon toplantısında alınan 2019-1 sayılı karar ile 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.