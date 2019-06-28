Şehit Onbaşı vatan toprağına emanet edildi

Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda nöbet tuttuğu esnada silahın kazara ateş alması sonucu kasığından vurularak şehit olan 21 yaşındaki Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ispartalı Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in naaşı ilk olarak havayolu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla saat 18.45 sıralarında Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayraklı tabuta sarılı naaşı daha sonra helikopter ile Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Önlemeç'in cenazesi daha sonra baba evinin bulunduğu Kurusarı köyüne getirildi.

Kurusarı Köyü İlkokulu bahçesinde şehit Önlemeç için düzenlenen cenaze törenine, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Isparta İl Jandarma Komutanı, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildiğinde, babası Talip, annesi Rahime, kardeşi Mert Önlemeç ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Helallik alınmasının ardından, akşam saatleri olmasına rağmen ailenin isteği üzerine kılınan cenaze namazı sonrasında şehit Önlemeç'in naaşı vatan toprağına emanet edildi. Cenaze töreni sonrasında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Öte yandan, Askerlik Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 gün sonra erken terhis almaya hazırlanan Önlemeç'in ailesine sürpriz yapmaya hazırlandığı, bu durumu yakın akrabaları ile paylaştığı öğrenildi.