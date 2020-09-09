İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'daki hakim eşine acı haber verildi

Suriye’nin İdlib bölgesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın Isparta’da yaşayan Hakim eşi Emine Erdoğan’a acı haber Vali Seymenoğlu tarafından verildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta'da yaşayan Hakim eşi Emine Erdoğan'a acı haber Vali Seymenoğlu tarafından verildi.


Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Isparta'da Emre Mahallesi'nde yaşayan hakim eşi Emine Erdoğan'a acı haberi, Vali Ömer Seymenoğlu askeri yetkililerle birlikte verdi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için şehidin evine geldi.



Tören memleketi Çanakkale'de yapılacak


Şehit Sezgin Erdoğan'ın naaşının Hatay'dan uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirileceği ve burada eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elif Naz ile kayınvalidesinin de aynı uçağa bindirileceği, uçağın Çanakkale'ya uğurlanacağı öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Çanakkale'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.