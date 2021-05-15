Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Şimşek harekat bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, memleketi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Çaltı köyünde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde dün Arama/Tarama faaliyeti icra edilmesi sırasında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Uzman Onbaşı Yasin Özdamar, şehit oldu. Şehit Özdamar'ın naaşı sabaha karşı Şırnak'tan askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Burada Vali Ömer Seymenoğlu ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehidin cenazesi Gelendost ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öğle saatlerinde morgdan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Çaltı köyüne getirildi. Şehidin cenazesi ilk olarak baba ocağına götürülerek, burada helallik alındı. Şehidin annesi Keziban ve baba Sadettin Özdamar ile amcası Murat Özdamar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı daha sonra cenaze töreni için köy meydanına götürüldü. Bu sırada ayakta durmakta güçlük çeken baba Sadettin Özdamar, görevlilerin yardımıyla yürüyebildi. Baba Sadettin Özdamar, “Kuzum, kuzum” diyerek ağıt yaktı.

Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi. Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Binpınar, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, AK Parti YSK temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, şehidin ailesi, yakınları, köy halkı ve askeri yetkililer katıldı.

Şehit Özdamar'ın cenazesi öğle namazının ardından İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazı sonrasında tören mangasındaki silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı.

Bekar ve bir kardeşi olan Yasin Özdamar'ın cenazesi Çaltı köyü mezarlığında toprağa verildi.