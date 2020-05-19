Şehit yüzbaşı Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Kars'ta terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi (34), helikopterle götürüldüğü Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün saat 11.30 sıralarında askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile yakınları tarafından karşılanan şehidin naaşı, daha sonra Isparta Şehir Hastanesi morguna konuldu. Şehit yüzbaşı için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri, şehidin yakınları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun olarak kılındı. Cenaze namazı öncesinde Bakan Soylu, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Soylu, cenaze namazından sonra da şehidin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Törenin ardından şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Şirin'in cenazesi dualar eşliğinde Garnizon Şehitliğinde toprağa verildi.