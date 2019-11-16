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Senirkent Belediyesi'nden 'Coğrafi işaret' atağı

Isparta’nın Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, banak, bamya, samsa, üzüm ve pekmez için coğrafi işaret başvurusu için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Isparta'nın Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, banak, bamya, samsa, üzüm ve pekmez için coğrafi işaret başvurusu için çalışmalara başladıklarını açıkladı.


Isparta'da gül çiçeği, gül yağı ve Uluborlu Banağı coğrafi işaretli ürünlerin başında yer alırken, Senirkent Belediyesi de mutfak kültürüne ve değerlerine sahip çıkarak, kendi yöresine has ürünlere coğrafi tescil yaptırmak istiyor.


Coğrafi işaretli ürünler Türkiye'de büyük önem taşırken, özellikle gastronomi turizmine yön veren coğrafi işaret için herkes kendi değerlerini ön plana çıkarmaya çalışıyor.


Belediye, ünlü yemeği banak başta olmak üzere; bamya, samsa tatlısı, üzüm ve pekmez için çalışma başlattı. Bu ürünlerin coğrafi işaretlerinin alınması için dosya hazırlanıyor.

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