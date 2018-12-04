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Senirkent'e yeni soğuk hava tesisi

Isparta’nın Senirkent ilçesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yeni bir soğuk hava tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yeni bir soğuk hava tesisi kurmaya hazırlanıyor.


Senirkent'te 2 yıl önce belediyeden kiralanan soğuk hava deposunda hizmet sunmaya başlayan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçede üretilen tüm ürünlerin muhafaza edilmesine imkan tanırken, aynı zamanda dışa pazarlanmasına da büyük katkı sağlıyor.


Senirkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yavuz Türkel, “Senirkentli üreticilerimizin, çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirmek amacı ile önce soğuk hava deposunu kiralayarak işe başladık. Gayet güzel çalışmalarımız oldu, tüm hızıyla da devam ediyor” dedi.


Kooperatif çatısı altında büyüyerek şehir ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak istediklerini aktaran Türkel, “Senirkent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Meyve Suyu Konsantre Tesisi için girişimlere başladık. Belediyemizden imar sahası ve sanayi bölgesinde yer kiralamak veya satın almak istiyoruz. İnşallah, hedeflediğimiz noktalara ulaşırız” ifadelerini kullandı.

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