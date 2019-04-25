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Sergide tanıştığı öğrenciyi makamında ağırladı

“Isparta Çiçek Açıyor” temalı Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sergi açılışında tanıştığı bir grup öğrenciyi makamında ağırladı.

“Isparta Çiçek Açıyor” temalı Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sergi açılışında tanıştığı bir grup öğrenciyi makamında ağırladı.


Açılışta tanışıp, sohbet ettiği öğrencilerin okul davetine karşılık “Önce ben sizi misafir edeyim” diyerek karşılık veren Vali Seymenoğlu, IYAŞ Selçuklu Ortaokulu'ndan 6 öğrenci ve öğretmenleriyle bir araya geldi, misafirlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Vali Seymenoğlu öğrencilerle bir süre sohbet ederek hediye takdim etti.

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