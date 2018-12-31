Sermet Mahallesi yenileniyor

Sermet Mahallesi'nde yorgun asfaltın freze ile kaldırılmasının ardından Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce altyapı çalışmaları start aldı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Günaydın, “Kış aylarında olmamıza rağmen durmak yok. Mahallemizin altyapısında çok eksiklik var. Bir yandan ekibimiz çürük ve zararlı olan pik boruları yeniliyor ve evlerin bağlantılarını da sıfırdan yapıyor. Sermet'i de yeni mahalle yapıyoruz. Bu çalışmaları bir buçuk ay içerisinde bitireceğiz. Zemheri ayı da olsa biz çalışıyoruz. Mahallemizin bir bölümünde kendi fabrikamızda imal ettiğimiz dayanıklılığı yüksek kilit taşı döşeyeceğiz, bunun bir bölümünü Çünür Yenişehir'de de uygulamıştık. Yıllara hükmedecek bir çalışma olacak. Bu mahallemiz farklı bir görünüme girecek. Kilit taşı imalatımızı tamamladık, burada uygulayacağız, bu mahallemiz nostaljik görülecek, yol çizgileri yapılacak. Bir günde asfaltla yaptığımız çalışma, kilit parke sistemi ile bir hafta sürecek. Bu soğukta hiç üşenmeden, bıkmadan ekibimiz çalışıyor. Buradaki altyapı çürümüş ve zararlı hale gelmiş, bu bir zamanlar yapılmış, yapanların ellerine sağlık, o gün iyiydi, bugün eskimiş. Bizim de vazifemiz bunları diş tırnak yenilemek. Sermet Mahallemizde ciddi bir altyapı çalışması yapılıyor. Altyapı tamamlandıktan sonra mahallemizin bir bölümünü kilit parke ile döşeyeceğiz. Şimdiden yapılan çalışmaların mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere tüm Isparta'mıza hayırlı olması temennisinde bulunuyorum.”

Başkan Günaydın'ın incelemelerine eşlik eden Sermet Mahallesi Muhtarı Bekir Küçüktütüncü de, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Küçüktütüncü, “Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemiz şehrimizin en eski mahallelerinden, mahallemize kilit parke döşenecek ve bu da nostaljik olacak” dedi.