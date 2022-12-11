Server hemşire kocası tarafından katledildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 çocuk annesi hemşire, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli hemşire Server Bulut (48), eşi M.B. tarafından silahla vuruldu. 2 çocuk annesi Bulut olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı koca yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.