Ses Yarışması sona erdi

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen ses ve karaoke yarışması sona erdi.

Eğirdir'deki ilkokullardan 22, ortaokullardan 28 ve liselerden 12 öğrencinin katıldığı ses ve karaoke yarışmasında, yapılan ön elemeler sonucunda 15 öğrenci finale kaldı. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) toplantı salonunda yapılan final yarışmaları sonunda; İlkokullarda, Süleyman Demirel İlkokulu öğrencisi Zeliha Ecem Kizir birinci, Süleyman Demirel İlkokulu öğrencisi Zeynep Rana Durmaz ikinci, Süleyman Demirel İlkokulu öğrencisi Defne Karatekeli üçüncü oldu.

Ortaokullarda; Süleyman Demirel Ortaokulu öğrencisi Ünal Erdem birinci, Bağlar Ortaokulu öğrencisi Hanife Sude Taşbaş ikinci, İrfan Kaynak Ortaokulu öğrencisi Vedat Canda üçüncü oldu.

Liselerde; Turan Yazgan Anadolu lisesi öğrencisi Feride Tunçbilek birinci, Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Barivan Doğanay ikinci, Mavigöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia Gencol üçüncü oldu.

Ses ve karaoke yarışmasının birincilerine birer enstrüman, ikincilere mp3 çalar ve üçüncülere de karaoke mikrofonu ödül olarak verildi.