Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu

Polis yolu trafiğe kapatırken yola itfaiye ekipleri tarafından şişme yatak yerleştirildi.

İntihar olayı akşam saatlerinde Isparta'da yoğun olarak kullanılan alt geçitte meydana geldi. İl dışından sevgilisinin yanına geldiğini iddia eden M.G. sevgilisine ulaşamayınca intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi, alt geçit trafiğe kapatıldı. Polisler intihar etmek isteyen vatandaşı kız arkadaşıyla buluşturacağını söyleyip, ikna ederekten alt geçit üzerinde bulunan reklam panosundan çekip kurtardı. M.G., ifadesi alınmak için karakola götürüldü.