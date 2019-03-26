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Seyir halindeki lojistik kamyonu alev aldı

Isparta’da bir lojistik firmasına ait kamyonda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Isparta'da bir lojistik firmasına ait kamyonda çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 13.00 sıralarında Demirköprü mevkiindeki 26 Şubat Şehitler Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya istikametinden Isparta merkezine seyreden Şaban Özcan yönetimindeki 07 DCM 95 plakalı gıda maddesi yüklü lojistik kamyonunun motor kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.


Durumun haber verilmesiyle olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.


Olay sonrasında gazetecilere açıklama yapan sürücü Özcan, aracın yandığını fark edince hemen kamyonunu yolda durdurarak itfaiyeye haber verdiği belirterek, "Kendimi zor dışarı attım. Kendimde bir şey yok. Arabada hasar var. Kendimizi kurtardığımıza şükrediyoruz" dedi.

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