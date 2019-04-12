SGK, genç iş adamlarına istihdam seferberliğini anlattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Isparta İl Müdürlüğü 2019 istihdam seferberliği çalışmaları kapsamında Isparta Genç İş Aadamları Derneği’nde (IGİAD) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Isparta İl Müdürlüğü 2019 istihdam seferberliği çalışmaları kapsamında Isparta Genç İş Aadamları Derneği'nde (IGİAD) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, IGİAD Başkanı Barış Gümüş, İl Müdür Yardımcısı Ramazan Coşkun, Şef Hasan Yücel, Şef Nurullah Can, Çalışma ve İş Kurumu yetkilileri ve dernek üyesi işverenler katıldı.
Toplantıda, 2019 istihdam seferberliği kapsamında getirilen sigorta pirim teşvikleri ve kayıt dışı istihdam konularında bilgilendirme yapılarak, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
Dernek üyelerinin bilgilendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gümüş İl Müdürü Karagöz'e teşekkür ederek, iyi niyet dileklerini aktardı.