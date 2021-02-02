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Şiddetli yağış asfalt yolda çökmeye neden oldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Göktaş köyünde şiddetli yağış nedeniyle asfalt çöktü.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Göktaş köyünde şiddetli yağış nedeniyle asfalt çöktü. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, çöken yolda incelemelerde bulundu.


Eğirdir ilçesi Göktaş köyünde şiddetli yağışlar nedeniyle asfalt yolda çökme meydana geldi. Kaymakam Adem Çelik, köye ulaşımı sağlayan ana yolda geçen yıl sıcak asfalt kaplaması yapıldığını ancak son günlerde etkili olan yoğun yağışlara bağlı olarak toprak kayması sebebiyle ana yolda çökme meydana geldiğini söyledi. Çelik, "Çöken kısmı İl Özel İdaresi Yetkilileriyle inceledik. Mevcut yolun dolgu ile güçlendirilmesi için gerekli talimatları verdik” dedi.

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