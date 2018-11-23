Sindirim sistemine giden damarları tıkalı hasta SDÜ Hastanesinde sağlığına kavuştu

Isparta'da karaciğer, mide ve duodenumu besleyen sindirim sistemi damarlarının tıkalı olan hasta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahisi bölümlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Burdur'da yaşayan ve karın ağrısı şikayetiyle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran 45 yaşındaki hastanın yapılan tomografik anjiyografide karaciğer, mide ve duodenumu besleyen sindirim sistemi damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Ameliyatla ilgili bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Gülmen, "Hastamız bize karın ağrısı şikayetiyle geldi. Tomografik anjiyo çekimi sonrasında karaciğer, mide ve duodenumu besleyen sindirim sistemi damarları tıkalı olduğunu tespit ettik. Ameliyata aldığımız hastanın abdominal aortadan tıkalı olan damarın beslediği distal alanına suni damar kullanılarak bypass ameliyatı gerçekleştirdik. Başarılı geçen operasyon sonrasında hastamızı sağlıkla taburcu ettik" dedi.

"Şifa ile taburcu ediyoruz"

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Zafer Sabuncuoğlu, ameliyatın riskli bir operasyon olduğuna işaret ederek, "Yapılan işlem oldukça ciddi bir operasyondu. Kalp-Damar Cerrahisi bölümüyle beraber gerçekleştirdiğimiz ameliyatımız oldukça başarılı geçti. Hastamızın durumu gayet iyi, şifa ile taburcu ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Karın ağrısı şikayetiyle geldim"

Burdur ilinin Bucak ilçesinde yaşayan hasta Hakkı Kayacan, “Karın ağrısı şikayetiyle geldim. Doktorlarımız sağ olsunlar çok ilgilendiler yapılan tahlil ve tetkikler sonrasında ameliyata alındım. Riskli bir ameliyat geçirdim ama ameliyatımı gerçekleştirecek olan Zafer Sabuncuoğlu ve Şenol Gülmen hocalarıma güvendim. Beni sağlığıma kavuşturdular hepsine tek tek teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Ben zaten Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde takipli hastayım. Gerek bu ameliyatımla ilgili gerekse daha önce yaşadığım sağlık sorunlarımda doktorlarımız ve tüm çalışanlar çok yardımcı oldular. Hastane yöneticilerine ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.