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Sırt çantasında 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta’da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda sırt çantası içinde rulo kağıt havluya emdirilmiş şekilde toplam 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

Isparta'da emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda sırt çantası içinde rulo kağıt havluya emdirilmiş şekilde toplam 238 bin 140 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda M.Y.G. ve Z.D. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üst ve eşya aramalarında, sırt çantası içinde rulo kağıt havluya emdirilmiş şekilde, toplamda 238 bin 140 kullanımlık sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Yakalanan bu uyuşturucu maddesi kentte bugüne kadar tek seferde yapılan en yüksek uyuşturucu madde içeren kağıt yakalaması olarak kayıtlara geçti.


Yakalanan şüpheliler M.Y.G. ve Z.D., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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