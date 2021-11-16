İhlas Haber Ajansı

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Sobayı yakmak isterken evi yaktılar

Isparta Deregümü köyünde bir bağ evinde yangın meydana geldi.

Yangın çıkan ev kullanılmaz hale gelirken şans eseri yangında kimse yaralanmadı.


Olay bugün merkeze bağlı Deregümü köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Bağ evine giden vatandaşlar sobayı yakmak istedikleri sırada çıkan kıvılcımlar yüzünden evi yaktı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler yangına anında müdahale etti. Yarım saatlik çalışma sonrası ev kullanılmaz hale gelirken şans eseri yangında kimse yara almadı. İtfaiye ekipleri daha sonra soğutma çalışmalarına devam etti.

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