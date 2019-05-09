Soğuk hava deposu yangında kullanılamaz hale geldi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde gecenin karanlığını aydınlatan alevler, meyve depolanan soğuk hava tesisini küle çevirdi. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, içerisindeki kasalarca elma da yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gelendost ilçesindeki Akmescit mevkiinde bulunan özel bir soğuk hava depolama tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, tesisin makine dairesinde saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin fark ettiği yangın yetkililere bildirildi. Olay yerine Gelendost İlçe İtfaiyesi'nin yanı sıra, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Eğirdir ve Isparta il merkezinden de takviye yangın söndürme araçları sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu yangında dumanlar nedeniyle fenalaşan itfaiye erlerine zaman zaman müdahalede bulunulduğu öğrenildi. Büyüyen yangın soğuk hava deposunu kullanılamaz hale getirirken, söndürme ve soğutma çalışmalarına iş makineleri de destek verdi. Saatler sonra güçlükle kontrol altına alınabilen yangın sonucu tesis kullanılamaz hale geldi. Depodaki kasalarca elma da yandı. Yangının makine dairesinde bir patlama sonucu çıkmış olabileceği ifade edilirken, kesin çıkış nedeninin ise yapılacak detaylı inceleme sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.