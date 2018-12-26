Sokak ortasında silahla vurduğu köpeği çöp konteynerine attı

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen bir köpek çöp konteynerine atılmış halde bulundu. Olay yerine giden Isparta Sokak Hayvanları Koruma (ISHAYKO) Derneği yönetici ve gönüllüleri, polisle birlikte olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen ilgiye göre, Uluborlu ilçe merkezinde sokak ortasında elinde av tüfeğiyle bir köpeği vurduğu öne sürülen şahıs ISHAYKO gönüllülerine ihbar edildi. Olayı haber aldıktan sonra bölgeye ulaşan hayvanseverler, köpeği çöp konteynerinde öldürülmüş halde bulup çıkardı.

Durumun polise haber verilmesi üzerine yapılan araştırmalarda köpeğin atıldığı konteynerin yaklaşık 50 metre ilerisinde boş fişeklere rastlandığı belirtildi.

Uluborlu polisinin, olayı gerçekleştirilen şahsın yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

"Canice ve vahşice"

Canice olayın herkesin gözü önünde ve sokak ortasında yaşandığına dikkat çeken ISHAYKO Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, "Artık bu tür olaylara ‘dur' denilmesini istiyoruz. Çok canice ve vahşice bir olay bir de çocukların önünde vurulmuş. Bu konuda artık yasa düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Böyle vahşet yapan canilerin, insanlara zarar vermiş gibi aynı şekilde muamele yapılarak cezalandırılmasını istiyoruz. Isparta Hayvan Koruma Derneği olarak şikayetimizi yaptık. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyoruz ilçe belediyesinin de köpekleri toplayarak dağlara attığı iddiaları da var" dedi.

"Isparta ve ilçelerinde birlikte çalışacağımız gönüllüler arıyoruz"

Kocabaş açıklamasının devamında, "İlçedeki diğer hayvanların durumu da kötü durumda, belediye bununla ilgili bir çalışma yapmamış. Bununla birlikte Isparta ve tüm ilçelerde hayvanlarla ilgili çalışma yapılmasını istiyoruz, bu konuda derneğimizle koordineli çalışacak gönüllüler arıyoruz" diye konuştu.