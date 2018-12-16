Sönmeyen kova odunluk ve mutfağı yaktı

Isparta'da sobadan çıkarıldıktan sonra soğuması için odunluğa bırakılan kömür kovasından çıkan yangında, ev sahibi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, müstakil evin mutfak ve çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 14.00 sıralarında Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki 5130 Sokak üzerindeki, Nigar Süme'ye ait müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, sobadan çıkarıldıktan sonra soğuması için evin odunluk kısmına bırakılan kömür kovasından sıçrayan kıvılcımlar, odunları tutuşturdu. Yakacaklar bir anda alev alarak yangın çıkmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, odunluk, çatı ve evin mutfak bölümüne de sıçradı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 3 yangın söndürme aracı ve 10 itfaiye eri, yaklaşık yarım saat süren hummalı çalışma sonucunda, yangını evin diğer kısımlarına sıçramadan söndürmeyi başardı.

Olayın yaşandığı dakikalarda yalnız olan yaşlı kadın, dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Yangın sonucunda, müstakil evin odunluk ve mutfak kısmı kullanılamaz hale gelirken, çatı ve odalarda da büyük çapta hasar meydana geldi. Çıkan yangındaki tek teselli ise can kaybının yaşanmaması oldu.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.