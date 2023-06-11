Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak köyünde 6. Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği düzenlendi. Muhteşem Eğirdir Gölü manzaralı Sorkuncak'ın gül ve lavanta tarlalarının yanı başında düzenlenen şenliğe yağmurlu havaya rağmen ilgi yoğun oldu.

Şenliğe Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Havada süzülen uçurtmalarla gökyüzünün rengarenk olduğu şenlikte çocukların yanı sıra büyükler de doyasıya eğlendi. Şenliğin açılış konuşmasında Sorkuncak'ın eşsiz manzarasında böylesine bir şenliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Baruş, bir köy için festival düzenlemek ve bunu devam ettirmenin büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

Vali Baruş, “Değerli misafirler yağlık gül üretimi 100 yılı aşkın süredir bu toprakların geçim kaynağı. Ayrıca bu toprakların insanlarını hayata bağlayan sevincine sevinç katan, mutluluğuna mutluluk katan çok güzel bir bitki. Çünkü biz güle baktığımız zaman sevdiklerimizin, hasret duyduklarımızın yüzünü görüyoruz. Her güle baktığımız zaman pozitif duygularla doluyoruz, mutluluk hissediyoruz. Onun için sadece gülün ekonomik olarak üretimi değil Isparta'ya, Eğirdir'e, Sorkuncak'a verdiği bu olumlu hava insanların yüzlerinde her zaman hissediliyor. Şu anda bulunduğumuz yer Türkiye'nin Isparta'nın incisi Eğirdir Gölü'nün eşsiz manzarası, yeşil adanın güzel manzarası eşliğinde, yayla gibi bir yerde bulunuyoruz. Sorkuncak köyünün topraklarında gül bahçeleri, lavanta bahçeleri ve aromatik bitkiler çok önemli yer tutuyor. Isparta şu anda dünya gül yağı ihtiyacının yaklaşık %65'ni karşılıyor. Isparta, Eğirdir dünya kozmetik sanayi açısından, sağlık turizmi açısından da çok önemli bir yerde. Gül'ün bu kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Gül, Isparta'nın Eğirdir'in, Sorkuncak'ın tanıtımı açısından da son derece önemli bir bitki. Gül tarımı yapan tüm çiftçilerimize bu yıl bereketli bir sezon diliyorum. Biz çiftçilerimizin köylerimizde hayatını devam ettirmesini istiyoruz. Böyle güzel bir toprakta, böyle güzel bir memlekette hayatını devam ettirmek varken şehrin bin bir türlü eziyetine katlanmak, şehirde hengâme içerisinde yaşamak, akıl karı bir iş değil. O nedenle köylülerimizi topraklarında tutmak için elimizden geleni çabayı sarf ediyoruz. Bunu da göstermeye devam edeceğiz. Çiftçimizi desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar festivali düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Festivalin çocuklarımızın sevinçlerine sevinç katmasını diliyorum” dedi.

Birer konuşma yapan Eğirdir Kaymakamı Çelik ve Sorkuncak Muhtarı Muhammet Ali Ertürk ise festivale katılanlara teşekkür ederek konukları selamladı. Ardından Sorkuncaklı çocuklar tarafından ilahi dinletisi ve skeç gösterisi gerçekleştirildi. Şenlikte yine Sorkuncaklı gençler tarafından yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışmaları düzenlendi. Gösteriler ve yarışmaların sonrasında Vali Baruş tarafından uçurtma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.