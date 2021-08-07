İhlas Haber Ajansı

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Sosyal medya fenomeninden Isparta'ya yardım tırı

Isparta’nın Sütçüler ilçesi Çandır bölgesindeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır bölgesindeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk günden itibaren bölgeye sayısız yardım ve bağış kampanyası yapıldı. Son olarak Sütçüler ilçesine sosyal medya fenomenlerinden yardım kampanyası başlatıldı. Afet bölgesinde evleri ve hayvanları zarar gören insanlara yardım için yola çıktıklarını ifade eden sosyal medya fenomeni ve oyuncu Ömer Başdoğan, "Tırımızı doldurduk Isparta'ya doğru yola çıkıyoruz, destek olan tüm dostlardan Allah razı olsun" dedi.

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