Sosyal medya fenomenleri ile Davraz tanıtımı

“Davraz'ı görülecekler listesine ekleyin” önerisinde bulunan Isparta Valiliği öncülüğündeki Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alan sosyal medya fenomenlerini ağırladı.

BAKA, Isparta Valiliği öncülüğünde ilgili kurum kuruluşların destekleriyle, sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir tanıtım programı gerçekleştirdi. Sürdürülebilir turizm yeni tur programlarının oluşturulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çalışmalarını sürdüren BAKA, Türk Hava Yolları işbirliğindeki Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı hedefiyle 3 günlük tanıtım turu programı hazırladı. Tanıtım ve bilgilendirme programına ‘bizevdeyokuz', ‘yoldaolmak', ‘gezimanya' ve ‘travelin'man Turkey' temsilcilerinden oluşan 6 kişi katıldı. Sirene Davraz Otel'in misafirleri olan sosyal medya fenomenleri ve blog yazarları; Davraz Dağı'nın zirvesine çıkıp Eğirdir Gölü manzarasında kayak ve snowboard yapıp görüntüler ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni alan fenomenler paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gönderiyi mutlaka kayıt edin ve Davraz'ı görülecekler listenize ekleyin. Zirveden Eğirdir Gölü'nün manzarası eşliğinde yüzünüze hafif rüzgar vururken teleferik turu ve kayak yapmak inanılmaz güzel. İstanbul'dan gelecekler tek uçakla ister Antalya ister Isparta'ya ulaşıp karayolu ile rahatlıkla gelebilirler. Yollar genellikle açık ve zahmetsiz" ifadelerini kullandı.

"Kayak tatili için sadece Ege, Akdeniz Bölgesi'nden değil, İstanbul'dan bile tercih edilen bölge olmuş Davraz kayak merkezi. 2344 metre yüksekliğine kadar ulaşan kayak pistleriyle, hiç kayak bilmeseniz de tepede bekleyen muhteşem manzarasıyla ve ulaşımın havalimanından yakın olmasıyla cazip geliyor. Hafta sonu kaçamağı isteyenler buyursun"

"Isparta denince akla ilk lavanta ve gül geliyor. Isparta'nın bir güzeli daha var. Davraz Dağı ve Davraz Kayak Merkezi 20 Aralık-10 Mart arası hizmet veriyor."

"Muhteşem bir göl manzarasına karşı kayak yapabileceğiniz bir yer var: Isparta Davraz!"