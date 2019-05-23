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Sosyal medyada terör propagandasına 11 gözaltı

Isparta’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu Keçiborlu ilçesinde, M.S. - A.B. - N.G. - R.Ö. - B.A. - M.T. - B.T. - B.Ö. - M.A. - C.Ö ve R.A isimli 11 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.


Şüpheliler hakkında verilen karar gereği operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlıların daha sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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