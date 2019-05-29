Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

Isparta'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan takip ve araştırmalar sonucu Keçiborlu ilçesinde, R.D. - M.K. - B.K. ve Y.D. isimli 4 şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında verilen karar gereği operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan zanlıların daha sonra adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.