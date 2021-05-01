Su almaya çıktıklarını söylediler, 6300 TL ceza yediler

Isparta'da tam kapanma denetimleri sırasında polisin durdurduğu araçtaki izin belgesiz 2 kişi, su almaya çıktıklarını söylediler ancak ceza yemekten kurtulamadılar.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tam kapanma tedbirleri kapsamında kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında araçlar ve yayalar durdurularak, tek tek mazeretleri soruluyor. Geçerli izin belgesi olmayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.

“Su almaya çıktık”

Polisin otogar kavşağında gece saatlerinde yaptığı denetimlerde durdurulan bir araçtaki Ali S. ve yanındaki Songül S.'ye sokağa neden çıktıkları soruldu. Ali S., “Normalde izin belgem var, vergi levham var ama su ihtiyacı için su almaya çıktık. Eve geri dönüyorduk” dedi. Polis, izin belgesiz sokağa çıktıkları için Ali S. ve Songül S.'ye toplam 6 bin 300 lira ceza uyguladı.