Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil su kanalı uçtu, kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen bir kişi polise alkollü olduğunu ve sürücü olmadığını söyledikten sonra, su kanalına inerek kaybolduğunu iddia ettiği altınlarını aradı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Caddesi üzerindeki servis yolundan çarşı istikametine seyreden henüz sürücüsü tespit edilemeyen 32 HA 827 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine, ardından korkuluklarına çarptığı köprüden yaklaşık 5 metre aşağıdaki su kanalına uçtu. Kazada, Yeliz U., Cafer U. ve bebekleri M.E.U. yaralandı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılardan M.E.U. isimli bebek ile annesi Yeliz U.'yu bulundukları yerden kurtardıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaza sonrası su kanalında kaybolan altınlarını aradı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Cafer U. ise, otomobilde altınlarının bulunduğunu iddia ederek, yaklaşık 5 metre derinlikteki su kanalında bulunan kazalı aracın yanına indi. Alkollü olduğunu söyleyen ve sürücünün kendisi olmadığını iddia eden Cafer U. bir süre su kanalı, köprü altı ve aracın bagajında kaybolan altınlarını aradı.

Altınlarını bulamayan Cafer U. daha sonra aracın yanından çıkarak polislerin yanına gelerek, kendisini eşi ve bebeğinin bulunduğu hastaneye götürmelerini istedi.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Kazada yaralanan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araç ise vinç ve kurtarıcılar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.