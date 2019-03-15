Su ürünleri av yasağı başladı

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Turgut, Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 4/1 Numaralı Tebliğ gereği 15 Mart tarihinde il sınırları dahilindeki tüm iç sularda su ürünleri av yasağının başladığını söyledi. Buna göre il sınırları içinde kalan bütün iç sularda 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avcılığının yasak olduğunu hatırlatan Turgut, " Bu tebliğ ile zaman yasağı getirilmemiş olan türler için (Gümüş balığı hariç) sazangillere getirilen av yasağı uygulanır hükmü gereği ilimiz sınırları dahilinde bulunan tüm göl ve göletlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.Yasak dönemlerde balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir." dedi.