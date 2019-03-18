SÜDER'den Prof.Dr.Hasan Gürbüz anısına futbol turnuvası

'sünü düzenlediği Halı Saha Futbol Turnuvasına katıldı. Bu yıl SDÜ kurucu Rektörü merhum Prof. Dr. Hasan Gürbüz anısına düzenlenen turnuvada konuşan Başkan Günaydın, merhum Gürbüz'ü rahmetle anarken, üniversitenin ilerlemesinde çok büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi.

Sütçülerliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (SÜDER) bu yıl 4.'sünü düzenlediği Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın başlangıcı için yapılan programda ilk konuşmayı Dernek Başkanı Erkut Ünveren yaptı. Ünveren, birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini dile getirdi.

Programa katılan MHP İl Başkanı Nail Bayram da, merhum Rektör Hasan Gürbüz'ü rahmetle anarak, “O'nun anılarını yaşatmanız, ayakta tutmanız bizi onurlandırdı, gururlandırdı” dedi.

SDÜ'nün kurucu Rektörü Prof. Dr. Hasan Gürbüz ile mesai arkadaşlığı yaptığını dile getiren ve yakinen tanıdığını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Ağırbaşlı, kararlı, bilimsel yönü yüksek olan değerli bir insandı. Bu turnuvaya O'nun isminin verilmesi, kendisinin ne kadar sevildiğini de ortaya koymaktadır. SDÜ'ye büyük hizmetler vermiştir, ilerlemesinde büyük emeği vardır” derken turnuvanın hayırlı ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Programda SDÜ Rektörü merhum Prof. Dr. Hasan Gürbüz'ün oğlu Recep Gürbüz, futbol turnuvasına katılımından dolayı Başkan Günaydın'a plaket takdiminde bulundu. Başkan Günaydın'a ayrıca üzerinde isminin yazıldığı ve belediye amblemi bulunan minyatür halı takdim edildi.