Süleyman Demirel Mahallesi muhtar adayından ilginç seçim çalışması

Isparta'nın Senirkent ilçesinde muhtarlığa aday olan 29 yaşındaki genç, seçim çalışmaları kapsamında mahallesindeki çocuklar için şenlik düzenledi.

Motorcu ekibi eşliğinde düzenlenen etkinliklerde ilçe turu, palyaçolu eğlenceler, uçurtma şenliği ile birçok oyun oynandı.

Yaptığı seçim çalışması kapsamında önceliğin gelecek nesiller olan çocuklar olduğunu kaydeden Süleyman Demirel Mahallesi Muhtar Adayı Kenan Dirican, “Bu yaptıklarımız daha hiçbir şey, göreve gelmemiz halinde önceliğimiz hep çocuklarımız olacak. Gençlerimiz için bunu her sene geleneksel olarak daha kapsamlı yapacağız” dedi