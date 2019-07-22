Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerinden, Isparta Belediyesi'ne asfalt teşekkürü

Isparta Belediyesi'nin, bölgesi dışında olmasına rağmen şehrin ekonomik menfaatleri doğrultusunda Süleyman Demirel (SD) Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirdiği 78 bin metrekarelik asfalt çalışması sonrasında sanayiciler tarafından teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi. Başdeğirmen'e iş adamları tarafından yapılan hizmetten dolayı teşekkür edilirken, plaket takdiminde bulunuldu. Programa Isparta Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

OSB yönetiminden teşekkür

Programda konuşan Mustafa Karabulut, “Sanayimiz için gerekli olan yol çalışmalarında Başdeğirmen'in büyük emeği geçti. Çalışmalar 25 günde tamamlandı. Bu çalışmalarından dolayı, belediye meclisi üyelerine ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Başdeğirmen: “Bu para siz sanayicilerimizin ödediği vergilerden geliyor”

Sanayicilerle daima işbirliği içerisinde olduklarının altını çizen Başdeğirmen, seçim öncesi OSB'ye ziyarette bulunduğunu ve sanayicilerin bugüne kadar yaptırmak isteyip de yaptıramadıkları yolları, göreve gelmesi halinde yaptıracağı sözünü anımsattı.

Seçilir seçilmez verdiği tüm sözleri bir bir yerine getirmeye başladığını dile getiren Başdeğirmen, " Göreve geldiğimizde ilk çalışmalardan birisi OSB'nin asfaltlarının yenilenmesi olacaktır' demiştik. Isparta Belediyesi her ay nüfusuna göre devletten bir gelir alıyor. Bu para siz sanayicilerimizin ödediği vergilerden geliyor. Biz devletimize, Isparta olarak ne kadar vergi veriyorsak o oranda bize bu para hizmet için geri dönüyor. Isparta'mıza gelen paranın birçoğu siz sanayicilerimizin sayesinde şehrimize geliyor. Öyle olunca o para sizin, bu hizmeti bizim yapmamız gerekiyor. İş birliği içinde istişare ile ihtiyaca göre hizmetlerde harcanıyor. Sanayicimiz şehrimize katkı sağlıyor, şehrimizin her türlü ihtiyacını karşılayan gelirlere destek veriyor. İstihdam sağlıyor, ihracat yapıyor, döviz getiriyor, vergi veriyor, bunlar bizim için çok önemli” diye konuştu.

"Birlik beraberlik vurgusu"

Asfaltlama çalışmalarına OSB'den başladıklarına değinen Başdeğirmen, ekibinin geç saatlere kadar çalışarak bir ay içerisinde çalışmaları tamamladığını kaydetti.

Yapılan çalışmalara sanayicilerin de destek verdiğini ifade eden Başdeğirmen, " Bunun yanında yine Isparta halkımıza jest yaptınız, İstanbul Caddesi'ndeki Kolçelik Kavşağı ile Toptancılar Sitesi arasındaki bir kilometrelik bozuk asfaltın yenilenmesine katkı verdiniz. İş birliği içerisinde şehrimizin bir ihtiyacını karşılandı. Isparta'mızda çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Yeter ki birlik beraberlik içerisinde olalım. Yeter ki oturup konuşabilelim. Yeter ki istişare yapabilelim. Bunları yaptığımız sürece bizler şehrimizin birçok eksiğini fazlasıyla yaparak, Isparta'mızın refah düzeyini, yaşam şartlarını altyapısını daha da güçlendirebiliriz. Bundan sonraki çalışmalarda da sizlerle daima birlikte olmak istiyoruz. Belediye olarak her zaman sizlerin emrindeyiz”dedi.