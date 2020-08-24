Süleyman Demirel Üniversitesi karma eğitim yöntemiyle açılacak

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yeni eğitim öğretim yılı uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulandığı karma eğitim yöntemi ile başlayacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2020-2021 akademik yılına, uzaktan ve örgün eğitimin birlikte uygulandığı karma eğitim yöntemi ile 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Karma eğitimin uygulanması ile ilgili bölüm/program/sınıf bazında farklılıklar olabilecektir. Covid-19 pandemisinin seyrine ve ilgili devlet kurumlarımızın kararlarına göre eğitim yöntemi ve tarihlerinde değişiklik olabilir. Üniversite olarak her zaman olduğu gibi önceliğimiz öğrencilerimizin ve personelimizin sağlıklı olarak çalışmalarına devam edebilmeleridir” denildi.

Öte yandan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin 5 Ekim 2020 tarihinde eğitim öğretime başlayacağı açıklandı.