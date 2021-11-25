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Şüphe üzerine durdurulan araçtan satışı yasak cinsel içerikli ürünler çıktı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta satışı yasak olan cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları araçta satışı yasak olan cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.


Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini yaptığı belirlenen araç sürücüsü N.B.'nin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramada, satışı yasak olan cinsel içerikli 6 adet çikolata, 44 adet bitkisel gıda takviye jel, 44 adet şekerin yanı sıra, 24 adet 30 mililitrelik içecek ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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