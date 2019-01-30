Şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Isparta'da narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Davraz Mahallesi'nde Antalya Çevreyolu üzerindeki Komando Kavşağı'nda bugün saat 14.00 sıralarında polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2.17 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermi ve salla tabir edilen bıçak ele geçirildi. Konuyla ilgili araçta bulunan M.K. ve H.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.