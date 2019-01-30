İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Isparta’da narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Isparta'da narkotik polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta silah ve uyuşturucu ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele konusunda çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Davraz Mahallesi'nde Antalya Çevreyolu üzerindeki Komando Kavşağı'nda bugün saat 14.00 sıralarında polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2.17 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanımına yarayan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait mermi ve salla tabir edilen bıçak ele geçirildi. Konuyla ilgili araçta bulunan M.K. ve H.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.


Şüpheliler hakkında, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.