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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Isparta’da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde bulunurken, 3 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde bulunurken, 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özkanlar Kavşağı'nda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. S.N., M.A.A. ve O.A.'nın içinde bulunduğu araçta arama yapan polis, iki parça halinde 6,35 gram eroin maddesi, 14 adet suboxone hap ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi. Araçtaki 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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