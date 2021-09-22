Sütçüler-Antalya arası 1 saat 20 dakikaya inecek

Isparta'nın Sütçüler ilçesi sınırlarında yer alan 15 kilometrelik yolun asfaltlanması sonrasında Sütçüler ile Antalya arasındaki mesafe 2 saat 30 dakikadan yaklaşık 1 saat 20 dakikaya inecek. Zorlu şartlardaki arazide zemin kaplama işlemleri sürüyor.

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sütçüler ilçesinde 3 ekibiyle çalışıyor. Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Sütçüler Kaymakamı İsmail Güney, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve yöre halkı ile birlikte Sütçüler-Antalya(Gebiz) yolunu inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Isparta sınırları içerisinde kalan 15 km'lik kısmın sathi asfalt kaplanmasıyla birlikte Sütçüler ile Antalya (Gebiz) arasındaki mesafe yaklaşık olarak 1 saat 20 dakikaya inecek. Zorlu arazi şartlarında gerçekleşen çalışmalarda zemin kaplama işlemleri devam ediyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yolun açılmasını büyük bir heyecanla beklediklerini belirterek, yolun açılmasıyla birlikte Antalya'ya olan mesafenin yarı yarıya kısalacağını ifade ettiler.

Bu yıl içinde hava şartları elverdiği takdirde sathi kaplama asfalt işlemi tamamlanarak yolun trafiğe açılacağı belirtildi.