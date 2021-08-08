Sütçüler'deki yangında 1 hafta geride kaldı, soğutma çalışmaları devam ediyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyündeki yangın 1 haftayı geride bıraktı. Dün yağmurun yağmasıyla birlikte yangının büyümesi büyük ölçüde engellenirken alevler de büyük ölçüde kontrol altına alındı.

1 haftalık süreçte 20'e yakın ev zarar görürken, yangın bölgesi 7'nci gününde Bekir bağlar sınırlarında yağmur düşmeyen 1 bölgede yangın devam ediyor. Ekipler bir yandan bölgede devam eden yangına müdahale ederken diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor. Yangın, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiyenin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alınırken, ekipler bu mahalleler ile farklı bölgelerdeki alevlere müdahale ediyor. Bir yandan da söndürülen alanlarda soğutma çalışması gerçekleştiriliyor.