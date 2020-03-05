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Tahkim Kurulu'ndan Isparta 32 Spor'a müjde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7.

Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta 32 Spor'a Tahkim Kurulundan sevindirici haber geldi. 2 maçlık seyircisiz oynama cezası 1'e ve para cezası da 2500 TL düşürüldü.


Bugün toplanan Tahkim Kurulu:, Isparta 32 Spor Kulübü'nün müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FTD'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 2 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezasının; 1 maç seyircisiz oynama ve 2.500,00 TL para cezası şeklinde AFDK kararının düzeltilmesine oybirliği ile kararı açıklandı.

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