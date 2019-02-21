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Tales Matematik Müzesi Gezici tırı Isparta'da

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tales Matematik Müzesi Gezici tırı Isparta’ya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tales Matematik Müzesi Gezici tırı Isparta'ya geldi.


Çocukların matematiği deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olmak, yenilikçi ve analitik düşünebilen nesiller yetiştirmek amacıyla yola çıkan Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı 18-22 Şubat tarihleri arasında Isparta'da kalacak.


Tales Matematik Müzesini ziyaret eden Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, “Çocuklarımızın çeşitli atölye çalışmalarıyla uygulamalı şekilde öğrenerek hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de matematiğe olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Çünkü bir çocuğun hayatına dokunmanın geleceğin yenilikçi liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğuna inanıyor, Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz” dedi.


Müzenin yarına kadar kentte olacağı belirtildi.

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