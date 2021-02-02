TBMM Başkanvekili Bilgiç: “AK Parti kadın üye sayısıyla CHP üye sayısını 4'e katladı”

İl Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti'nin kadın üye sayısının 5 milyona yaklaştığını belirterek, “AK Parti 5 milyon kadın üyesi ile en yakın üyeye sahip olan ana muhalefet partisinin toplam üye sayısını 4'e katlamıştır” dedi.

İl Kadın Kolları Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

“Kadınlara yönelik önemli düzenlemeler yapıldı”

Kongrede konuşan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından bu yana toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve toplumsal alandaki dezavantajlı konumlarını avantaja çeviren birçok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi. Bilgiç, “Bu düzenlemeler kadınların hakları, bireysel ve toplumsal olarak güçlenmeleri karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin arttırılması, eğitim kalitelerinin arttırılması, pozitif ayrımcılıklarının sağlanması, istihdamların arttırılması olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

“102 kadın milletvekilinin 53'ü AK Partili”

Türkiye'de kadınların siyasete katılım oranlarında 2000'li yılların başından günümüze önemli artışlar gösterdiğine değinen Bilgiç, “1990'ların başında yüzde 1.8 olan kadın milletvekili oranı bugün geldiğimiz noktada yüzde 20'ler seviyesine yaklaşmıştır. 2002'de 24 olan parlamentodaki kadın sayısı Haziran 2018 seçimleri ile 102'ye yükselmiştir ve bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan 102 kadın milletvekilinin 53'ü AK Partilidir. Yeter mi, yetmez bunu daha da arttırmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Kadın üye sayımız ana muhalefet partisinin toplam üye sayısını 4'e katlamıştır”

Bilgiç, AK Parti'nin üye sayısının 5 milyona ulaştığını belirterek, “Bu sayı toplam üye sayısının yarısı kadardır. Böyle üye sayısına sahip bir partinin hem mecliste hem de yerelde temsilinin çok daha güçlü olması gerekir. AK Parti 5 milyon kadın üyesi ile en yakın üyeye sahip olan ana muhalefet partisinin toplam üye sayısını 4'e katlamıştır. AK Parti'nin başarısının altında yatan asıl gerçek de budur. Bunun altında başka sır aramaya gerek yok” dedi.

“Kadınlarımız AK Parti'de önemli bir yere sahip”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de AK Parti'de kadınların önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Isparta Belediyesi'ni almak için çok mücadele ettik. 10 yıl bu başarıyı elde edemedik. Bu başarıyı elde etmek için birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber yola çıktık ve bugünkü bu güzelliği yakaladık. Gökçen Hanım kadın erkek eşitliği fırsatının kurulacak bir komisyonda değerlendirilmesini önerdi. Bununla alakalı meclis üyelerimizle çalışacağız. Amacımız bir sonraki dönemde kadınlarımızın temsil sayılarını daha da arttırmak. Kadın kolları yönetimimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Hanım kardeşlerimizle kaleyi içten fethettik”

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, gönülden gönüle kurdukları bağlarla gönülleri kazandıklarını belirtti. Köse, “Kurulduğu günden itibaren kadınları siyasetin öznesi yapan, değer veren, ülkemize çağ atlatan Cumhurbaşkanımız ile aynı çatı altında siyaset yapmanın gururunu yaşıyoruz. Hanım kardeşlerimizle birlikte istişarelerde bulunup kaleyi içten fethettik. Davamıza olan inancımızla birlikte geleceğe koşan kadınlar olarak büyük Türkiye'nin mimarlığına gayretimizle imzamızı da atacağız” dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde mevcut başkan Sevim Köse yeniden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Kentteki bir kongre merkezinde gerçekleştirilen kongreye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti YSK temsilcisi ve Milletvekili Recep Özel, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti MKYK Üyesi Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi, Seçim İşleri Başkanı Şaziye Gündüz, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Şule Uygun, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.