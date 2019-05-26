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TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta Gönül Sofrası'nda iftar verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediyesi tarafından kurulan Gönül Sofrası’nda iftar verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediyesi tarafından kurulan Gönül Sofrası'nda iftar verdi.


Yaklaşık 2 bin 500 kişinin iftar açtığı programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü İlker Çarıkcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Altıncı Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaş katıldı.

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