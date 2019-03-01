TBMM Başkanvekili Bilgiç'ten başkan adaylarına “Sizin burada ne işiniz var?” çıkışı

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta'da kendisi için yapılan karşılamada partisinin belediye başkan adaylarına, “Burada belediye başkan adaylarımızı görüyorum. Arkadaşlar sizin burada ne işiniz var? Hepiniz buradasınız. Doğru ilçelere, beldelere” dedi.

TBMM Başkanvekilliği görevine seçilmesinin ardından ilk kez memleketi Isparta'ya gelen AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç resmi törenle karşılandı. Ankara'dan hava yoluyla geldiği memleketi Isparta'da, Vali Ömer Seymenoğlu tarafından Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılanan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda daire müdürlerini selamlayarak tebrikleri kabul etti. Isparta Valiliği Şeref Defteri'ni imzalayan TBMM Başkanvekili Bilgiç, bir süre makamda Vali Ömer Seymenoğlu ile görüştükten sonra kendisini bekleyen kalabalık topluluğa hitap etmek üzere AK Parti İl Başkanlığı binasına geçti.

“Bu makam benim makamın değil, Isparta'nın makamıdır”

TBMM Başkanvekili Bilgiç kurulan alanda partilileri ve vatandaşlara hitap ederek, “Sizlerin vermiş olduğu 12 yıllık büyük destek, göstermiş olduğunuz ilgi ve sevginin neticesinde memleketimiz, milletimiz, Isparta'mız ve bütün ülkemiz için Ankara'da canımızı dişimize taktık, var gücümüzle çalıştık, elimizden gelen her şeyin en iyisini ortaya koymaya çalıştık. Gerçekten 12 yıllık Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ve başkanlığı sürecinde, sizlerle birlikte iyi işlere imza attık. Bunun neticesinde bugün de Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleri, parti grubumuz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirleriyle de inşallah Isparta'mıza TBMM Başkanvekilliği makamını getirmiş olduk. Bu makam benim makamın değil, nasıl Plan ve Bütçe Komisyonu her zaman Isparta'nın bir makamı olmuştur, TBMM Başkanvekilliği de yine Isparta'nın makamı olmaya devam edecektir.

Bizim açımızdan değişen bir şey yok, siyasi gücümüzün ve etkinliğimizin biraz daha arttığını söyleyebilirim. Gerçekten son derece onurlu ve önemli bir makam. Yine hükümet sisteminde birinci başkanvekilliğini de Allah bizlere layıkıyla taşımayı nasip etsin. Ben bu makamın Isparta'mıza ve sizlere hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyorum” dedi.

“Sizin burada ne işiniz var”

Konuşmasının sonunda kendisini karşılayanlar ve alanda bulunanlar arasında belediye başkan adaylarının da bulunduğunu fark eden TBMM Başkanvekili Bilgiç, ‘Sizin burada ne işiniz var' diyerek ilçe ve beldelere gitmeleri, seçim çalışması yapmaları talimatı verdi.

“Besmeleyi çektik ve sahaya adımı attık, sahada bundan sonra da 31'ine kadar beraberiz” diyerek sözlerini sürdüren Bilgiç, “Burada belediye başkan adaylarımızı görüyorum. Arkadaşlar sizin burada ne işiniz var? Mehmet başkan, İsa başkan, hepiniz buradasınız. Doğru ilçelere, beldelere Duracak zaman değil, durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.